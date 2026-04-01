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Deportes

República del Congo vence a Jamaica en el repechaje y clasifica al Mundial

El equipo africano aseguró su boleto en tiempo extra y disputará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Juan Marcelo Gonzáles

31/03/2026 20:33

Foto: Celebración de El Congo
La Paz

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La República Democrática del Congo logró su clasificación a la Copa del Mundo 2026 tras vencer por 1-0 a Jamaica en el repechaje internacional, en un partido que se definió en tiempo extra.

El gol del triunfo llegó en el minuto 100, a través de Axel Tuanzebe, cuando el encuentro ya se encontraba en la prórroga.

Regreso a un Mundial

Con este resultado, Congo disputará su primera Copa del Mundo bajo su actual denominación, ya que su única participación previa fue en el Mundial de Alemania 1974, cuando competía como Zaire.

Este logro marca un momento histórico para el fútbol del país africano.

Grupo definido

En el Mundial 2026, la selección congoleña integrará el Grupo K, donde enfrentará a:

  • Portugal
  • Colombia
  • Uzbekistán

Un grupo exigente con rivales de alto nivel internacional.

Calendario de partidos

El fixture de Congo en la fase de grupos será el siguiente:

  • 17 de junio: Portugal vs Congo
  • 23 de junio: Colombia vs Congo
  • 27 de junio: Congo vs Uzbekistán

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