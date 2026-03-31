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¡Retumbó el "Viva Bolivia"! Hinchas armaron un banderazo histórico en Monterrey

Con bombos, banderas y cánticos, cientos de aficionados acompañaron a la selección en un emotivo banderazo que se extendió hasta altas horas de la noche.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/03/2026 8:34

Monterrey

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La ciudad de Monterrey se tiñó de rojo, amarillo y verde en una jornada cargada de emoción y esperanza para lo que será el partido de La Verde contra la selección de Irak la noche de este martes.

Cientos de hinchas bolivianos se concentraron hasta altas horas de la noche en un masivo banderazo de apoyo a la selección nacional.

Entre cánticos, bombos y banderas, el capitán Luis Haquín tomó la palabra y envió un mensaje contundente al país: “Toda esta familia mañana va a dejar la vida por ustedes y vamos a clasificar”. Sus palabras encendieron aún más el fervor de los presentes, que no dejaron de alentar ni un solo instante.

 

La pasión de la hinchada se hizo sentir con fuerza. “Soy boliviano, tenés que ganar, siempre vamos a todos lados”, coreaban los aficionados, reflejando el respaldo incondicional al equipo.

El grito unificado de “¡Viva Bolivia!” retumbó tanto en territorio mexicano como en el corazón de quienes seguían la transmisión desde el país.

Por su parte, el director técnico Óscar Villegas mantuvo su característico perfil bajo, aunque también se dirigió a la afición durante el evento. Fiel a su estilo sereno, el estratega destacó la importancia del compromiso y la entrega del plantel.

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