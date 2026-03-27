Ritter: “Cuando Bolivia sueña, sueña en grande y unida”

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, envió un mensaje de aliento a la selección boliviana, resaltando la capacidad del fútbol para unir al país en momentos clave.

“La verde, qué linda manera de unir lo que a veces se quiere partir… hoy somos todos un solo corazón”, expresó.

Bolivia sin divisiones

En su pronunciamiento, Ritter enfatizó que, más allá de las diferencias, la selección logra reunir a todos los bolivianos.

“Hoy no hay distancia ni división… cambas, collas, chapacos, todos en la misma canción”, afirmó.

Asimismo, destacó que el fútbol nacional se convierte en un punto de encuentro entre distintos sectores de la sociedad.

“Salen con el sueño de un pueblo”

El candidato subrayó que los jugadores representan mucho más que un equipo en la cancha.

“Ustedes no solo salen a jugar, salen con el sueño de un pueblo entero”, manifestó.

En esa línea, aseguró que la selección inspira a creer nuevamente en el país.

Confianza en el equipo

Ritter también expresó su respaldo al proceso liderado por el técnico Óscar Villegas.

“Con Villegas más lejos se llega… con coraje más alto se llega”, señaló.

Llamado a jugar con garra

Finalmente, el candidato instó a los jugadores a dejarlo todo en la cancha.

“Salgan con garra, valientes y de frente… llevan a Bolivia en el pecho”, dijo.

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