Rodrigo Paz promete apoyo a la selección de talla baja para el Mundial de Marruecos

El presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, expresó su respaldo a la Selección Boliviana de Talla Baja, que se alista para representar al país en el Mundial que se disputará en Marruecos en noviembre de este año.

A través de sus redes sociales, la autoridad destacó el desafío que asumirá el combinado nacional.

“Nuestra Selección de Talla Baja ya tiene las maletas listas para representar a Bolivia en el Mundial de Marruecos”, señaló, al tiempo de felicitar al equipo por su clasificación.

El mandatario también hizo un llamado a respaldar al plantel en esta nueva etapa.

“Nuestra Selección Nacional de Talla Baja logró clasificar al mundial en Marruecos y ahora nos toca apoyarlos. ¡Gracias selección!”, publicó.

En ese sentido, Paz aseguró que el Gobierno trabaja en gestiones internacionales para garantizar una adecuada participación del equipo.

“Estamos abriendo relaciones con Marruecos para lograr la cooperación necesaria y asegurar que nuestros representantes estén bien atendidos durante este mundial”, afirmó.

Asimismo, remarcó el compromiso estatal con el combinado nacional:

“Realizaremos todas las gestiones pertinentes para colaborar con ellos en cada paso del camino, porque lo importante no es tanto llegar, sino también cómo estar”.

Los jugadores de la selección visitaron recientemente al presidente en la Casa Grande del Pueblo, donde presentaron su plan de trabajo para los próximos seis meses, que contempla microciclos y partidos amistosos como parte de su preparación.

“Es un orgullo recibirlos; les agradezco de corazón por este logro que pone el nombre de Bolivia por encima de muchos otros países”, expresó Paz, destacando el esfuerzo y la representación del equipo a nivel internacional.

Vía: Agencia Boliviana de Información (ABI).

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