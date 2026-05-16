Ronaldo se queda sin gloria: Al Nassr pierde la final ante Gamba Osaka

El Al Nassr FC no pudo coronarse campeón este sábado tras caer 0-1 frente al Gamba Osaka en la final de la AFC Champions League 2, disputada en Riad. El único gol del encuentro llegó en el primer tiempo y dejó sin respuesta al conjunto liderado por Cristiano Ronaldo.

El delantero portugués jugó todo el compromiso, pero tuvo una actuación discreta, sin generar opciones claras de gol y sin poder influir en el resultado. Fue una jornada complicada también para figuras como João Félix, Sadio Mané e Iñigo Martínez, quienes no lograron cambiar el rumbo del partido. Incluso el ingreso de Kingsley Coman en el complemento no alteró el dominio del rival.

El tanto decisivo fue obra del sueco Deniz Hummet, quien adelantó al conjunto japonés a los 29 minutos de la primera mitad. A partir de ahí, Gamba Osaka se replegó con orden y sostuvo la ventaja hasta el final.

Pese al revés internacional, el equipo saudí mantiene sus aspiraciones en el torneo local, donde lidera la tabla con una ligera ventaja sobre el Al Hilal SFC, conjunto en el que milita Karim Benzema. Todo se definirá en la última jornada, donde una victoria podría significar el primer título de liga para Ronaldo desde su llegada en 2023.

Hasta ahora, el único trofeo oficial que ha conseguido el portugués con Al Nassr es la Copa de Campeones de Clubes Árabes, obtenida en agosto de ese mismo año.

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