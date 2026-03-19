TEMAS DE HOY:
Luis Arce hijo Caso Marset Templo de Melga

23ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

10ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Santos, equipo de Miguelito, contrata a Cuca como su nuevo DT

Tras la salida de Juan Pablo Vojvoda, el club brasileño oficializó la llegada de su nuevo entrenador hasta 2026. 

Martin Suarez Vargas

19/03/2026 7:31

Cuca nuevo DT de Santos de Miguelito. Foto: redes sociales del club.
Brasil.

Escuchar esta nota

El Santos FC no perdió tiempo y, luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda, confirmó a través de sus redes sociales, la contratación de Cuca como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada. El estratega firmó contrato hasta finales de 2026, marcando así el inicio de una nueva etapa en el club.

"El Santos Football Club ha hecho el fichaje del técnico Cuca para la continuación de la temporada. El nuevo comandante firmó contrato válido hasta finales de 2026".

"Cuca llega a Fish acompañado del asistente Cuquinha y el entrenador físico Omar Feitosa".

"Natural de Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta temporada para el Santos Football Club. Anteriormente, el entrenador comandó Alvinegro Praiano en 2008, 2018 y 2020-2021".

La decisión llega en medio de cuestionamientos al anterior cuerpo técnico, especialmente por el manejo del boliviano Miguel Terceros, quien fue relegado al banco de suplentes en reiteradas ocasiones y perdió protagonismo en los últimos encuentros.

Con la llegada de Cuca, el panorama podría cambiar para el joven talento boliviano, considerado una pieza importante por la afición. El nuevo entrenador arriba acompañado de su asistente Cuquinha y el preparador físico Omar Feitosa, conformando un equipo de trabajo con experiencia.

Alexi Stival, nombre real de Cuca, es natural de Curitiba y cuenta con 62 años. Esta será su cuarta etapa al mando del Santos, tras sus anteriores ciclos en 2008, 2018 y entre 2020 y 2021, donde dejó una huella importante en la institución.

El reto ahora será recuperar la confianza del equipo y mejorar el rendimiento en el Brasileirao, mientras los hinchas esperan que esta nueva etapa también signifique más oportunidades para Miguelito dentro del once titular.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD