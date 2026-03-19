El Santos FC no perdió tiempo y, luego de la salida de Juan Pablo Vojvoda, confirmó a través de sus redes sociales, la contratación de Cuca como su nuevo director técnico para lo que resta de la temporada. El estratega firmó contrato hasta finales de 2026, marcando así el inicio de una nueva etapa en el club.

"El Santos Football Club ha hecho el fichaje del técnico Cuca para la continuación de la temporada. El nuevo comandante firmó contrato válido hasta finales de 2026".

"Cuca llega a Fish acompañado del asistente Cuquinha y el entrenador físico Omar Feitosa".

"Natural de Curitiba (PR), Alexi Stival tiene 62 años y comenzará su cuarta temporada para el Santos Football Club. Anteriormente, el entrenador comandó Alvinegro Praiano en 2008, 2018 y 2020-2021".

La decisión llega en medio de cuestionamientos al anterior cuerpo técnico, especialmente por el manejo del boliviano Miguel Terceros, quien fue relegado al banco de suplentes en reiteradas ocasiones y perdió protagonismo en los últimos encuentros.

Con la llegada de Cuca, el panorama podría cambiar para el joven talento boliviano, considerado una pieza importante por la afición. El nuevo entrenador arriba acompañado de su asistente Cuquinha y el preparador físico Omar Feitosa, conformando un equipo de trabajo con experiencia.

Alexi Stival, nombre real de Cuca, es natural de Curitiba y cuenta con 62 años. Esta será su cuarta etapa al mando del Santos, tras sus anteriores ciclos en 2008, 2018 y entre 2020 y 2021, donde dejó una huella importante en la institución.

El reto ahora será recuperar la confianza del equipo y mejorar el rendimiento en el Brasileirao, mientras los hinchas esperan que esta nueva etapa también signifique más oportunidades para Miguelito dentro del once titular.

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