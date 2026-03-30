Se agotaron las entradas para el Bolivia vs Irak: se jugará a estadio lleno

Bolivia e Irak vivirán un duelo decisivo con escenario repleto. Las 53.529 entradas disponibles para el partido en el estadio Gigante de Acero se agotaron, garantizando un ambiente lleno de expectativa y apoyo en las tribunas.

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, Fernando Costa, confirmó la información y aseguró que el escenario estará completamente colmado de espectadores.

“Ya no hay más entradas. Personalmente hablé con el secretario de la FIFA y no quedan espacios disponibles”, explicó ante los medios.

Asimismo, detalló que se realizó una gestión especial para beneficiar a los hinchas bolivianos.

“Hemos hecho las gestiones para conseguir 500 entradas adicionales, tomando previsiones. FIFA nos acaba de comunicar esta posibilidad”, señaló.

Desde la Federación Boliviana de Fútbol informaron que actuarán como intermediarios para la distribución de estos boletos, con el objetivo de que los aficionados puedan acceder de manera ordenada. Además, aclararon que no se realizará reventa, ya que la intención es evitar cualquier tipo de lucro y cumplir con la normativa de la FIFA, así como no generar pérdidas por el tipo de cambio.

De esta manera, Bolivia afrontará uno de los partidos más importantes de los últimos años con un estadio completamente lleno, en una noche que promete ser inolvidable.

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