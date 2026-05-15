Segundo amistoso confirmado para la Verde: el 10 de junio contra Argelia

¡Confirmado! La selección boliviana de fútbol enfrentará a Argelia el próximo 10 de junio en un partido amistoso que se disputará en Estados Unidos, país sede del Mundial 2026.

Este compromiso se jugará cuatro días después del duelo previamente pactado ante la selección de Escocia, programado para el 6 de junio, también en territorio norteamericano. Ambos encuentros forman parte de la preparación de la Verde para sus próximos desafíos internacionales.

Además, se analiza la posibilidad de concretar un tercer amistoso el 3 de junio frente a la selección de Irán, aunque este compromiso aún no está confirmado.

Según se conoció, la lista de convocados será anunciada a finales de este mes y mantendría la base de jugadores que han venido siendo parte del proceso, con posibles ajustes en caso de lesiones o nuevas incorporaciones.

Por su parte, Argelia llegará a este amistoso como selección clasificada al Mundial 2026, donde compartirá grupo con la selección de Argentina, Austria y Jordania, lo que convierte a este partido en una prueba exigente para el combinado boliviano.

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