Semana clave: el jueves Bolivia enfrenta a Surinam, todo lo que debes saber

Arranca una semana determinante para Selección de Bolivia, que este jueves enfrentará a Selección de Surinam en un duelo clave por el repechaje mundialista. La Verde busca dar el primer paso para volver a una Copa del Mundo después de más de tres décadas.

El equipo dirigido por Óscar Villegas ya se encuentra en Monterrey desde la semana pasada, afinando los últimos detalles de cara al compromiso. El encuentro se disputará en el imponente Estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”, a partir de las 18:00, con arbitraje del iraní Alireza Faghani.

La expectativa es alta entre los hinchas bolivianos, que han comenzado a llegar a México desde distintos puntos del mundo, incluyendo Estados Unidos, Argentina y Bolivia. El respaldo en las tribunas será un factor importante para una selección que se juega gran parte de sus aspiraciones.

En cuanto al rival, Surinam llegará con poco rodaje, ya que no disputó partidos amistosos previos. Sin embargo, cuenta con futbolistas que militan en ligas europeas de primer y segundo nivel, lo que lo convierte en un adversario de cuidado. El técnico Henk ten Cate además, no podrá contar con todos sus jugadores en la previa.

Surinam tendrá apenas tres entrenamientos para ultimar su preparación antes del choque. En caso de avanzar, la Verde deberá enfrentar el próximo 31 de marzo a Irak, en un nuevo paso hacia el ansiado regreso al escenario mundialista.

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