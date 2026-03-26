“¡Sí se puede!”: Apoyo en México a la Verde antes del repechaje

Con banderas, cánticos y mucha emoción, residentes bolivianos en Monterrey, México, se concentraron para brindar su respaldo a la selección nacional en la antesala del partido frente a Surinam.

En medio de la expectativa, los hinchas hicieron sentir su aliento con arengas como “¡Sí se puede!”, demostrando su fe en el equipo.

Sueño mundialista

El encuentro, programado para este jueves a las 18:00, corresponde al repechaje rumbo al Mundial 2026, una oportunidad clave para que Bolivia vuelva a la máxima cita del fútbol.

La ilusión es grande, considerando que la selección boliviana no clasifica a un Mundial desde 1993, lo que aumenta la emoción entre los aficionados.

Expectativa y esperanza

Los residentes destacaron la importancia del partido y coincidieron en que el país vive un momento especial.

“Hay mucha expectativa… queremos volver al Mundial”, señalaron.

La previa se vive con entusiasmo y nerviosismo, con hinchas que no solo alientan desde las tribunas, sino también desde distintos puntos de México.

Bolivia va por el primer paso

El duelo ante Surinam marcará el inicio del camino en el repechaje, donde la selección buscará la victoria para clasificar a la segunda instancia de la clasificación

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