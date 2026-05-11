¡Sin goles! Blooming y Bolívar igualaron en el clásico de academias (0-0)

Blooming y Bolívar igualaron 0-0 en el estadio Tahuichi Aguilera, en un partido intenso y de ida y vuelta por la sexta fecha de la División Profesional.



El clásico nacional de academias tuvo emociones en ambos arcos, pero ninguno de los dos equipos logró romper el marcador pese a las ocasiones generadas durante los 90 minutos.

Tanto celestes cruceños como paceños buscaron el triunfo hasta el final, aunque terminaron repartiéndose los puntos en Santa Cruz.

El empate dejó sensaciones encontradas para ambos clubes, ya que no pudieron aprovechar los tropiezos de Always Ready y The Strongest en la jornada, perdiendo la posibilidad de acercarse aún más a la cima del campeonato.



Con este resultado, Bolívar suma 13 unidades y se mantiene en el tercer lugar de la tabla, mientras que Blooming alcanza los 9 puntos y continúa en el cuarto puesto.



La “Academia” cruceña tuvo la oportunidad de hacerse fuerte en casa y volver a meterse entre los primeros puestos, pero no logró capitalizar la localía frente a un Bolívar que también desperdició la chance de convertirse en líder del torneo.

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