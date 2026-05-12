Diego Bejarano, exfutbolista de la selección nacional, vuelve a las canchas, pero esta vez lejos de los grandes escenarios del fútbol profesional. A sus 34 años, el defensor ha sido anunciado como flamante refuerzo de los Turneros FC, un equipo que compite en la liga La Costanera, una competencia futbolística de barrio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Sin haber anunciado oficialmente su retiro, Bejarano optó por mantenerse en actividad en el ámbito amateur, compartiendo equipo con otros exjugadores que siguen ligados al fútbol por pasión. Su presencia no pasó desapercibida, considerando su recorrido en clubes importantes del país.

A lo largo de su carrera, el lateral defendió las camisetas de Bolívar, The Strongest y Guabirá, teniendo como último equipo a Oriente Petrolero. Precisamente en el conjunto refinero sufrió una lesión durante un amistoso de clásico cruceño, situación que marcó un freno en su continuidad y protagonismo dentro del campo de juego.

Desde entonces, su participación en el fútbol profesional fue disminuyendo, y ahora, en una nueva etapa, Bejarano busca reencontrarse con el juego en escenarios más modestos, pero con la misma esencia que lo llevó a representar al país en competiciones internacionales.

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