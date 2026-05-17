Sudamericana: Gobernación busca que Blooming juegue en Santa Cruz y no en Paraguay

La decisión de la Conmebol de trasladar a Paraguay el partido entre Blooming y Carabobo FC, previsto para el 21 de mayo por la Copa Sudamericana, generó una inmediata reacción desde Santa Cruz.

El gobernador Juan Pablo Velasco se pronunció a través de sus redes sociales, donde dejó clara su postura y el trabajo que se viene realizando para evitar el cambio de sede:

“Estamos realizando todas las gestiones posibles junto a la FBF, Conmebol, el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que el partido entre Blooming y Carabobo por la Copa Sudamericana se juegue en el Tahuichi Aguilera y no sea trasladado a otra sede”.

La autoridad también enfatizó la importancia del evento para la región:

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, porque Santa Cruz necesita este evento deportivo internacional”.

Pese a estas gestiones, la determinación del ente sudamericano responde a los bloqueos que afectan distintas regiones del país, lo que ha complicado la logística y organización de eventos internacionales.

En ese mismo contexto, la medida no solo alcanza a Blooming. Los encuentros de Independiente Petrolero y Always Ready en torneos internacionales también fueron reprogramados para disputarse en Paraguay, de acuerdo con la disposición oficial.

A pesar del panorama, desde Santa Cruz se mantienen firmes en la intención de revertir la decisión, buscando que el fútbol internacional no abandone el país en medio de la coyuntura actual.

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