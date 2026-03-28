Surge nuevo video viral: un niño rompe en llanto tras el gol de Miguelito a Surinam

La emoción de la clasificación de Bolivia a la final del repechaje quedó reflejada en una escena que se volvió viral en redes sociales.
28/03/2026 20:49
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La Selección de Bolivia no solo logró el pase a la final del repechaje, también despertó una ola de emociones en todo el país. En medio de celebraciones, abrazos y festejos, un video se ha robado la atención por su carga emotiva.
Las redes sociales se llenaron de contenidos tras la remontada ante Surinam, pero uno en particular ha conmovido a miles. En las imágenes, un niño aparece solo, concentrado frente a la pantalla, siguiendo el momento más tenso del partido: el penal decisivo ejecutado por Miguel Terceros.
“Dale Miguelito, toda Bolivia está con vos”, se le escucha decir con nerviosismo. Segundos después, el balón entra al arco y desata la alegría. El pequeño no puede contener la emoción y rompe en llanto, en una escena captada discretamente que refleja la intensidad con la que se vive el fútbol.
El video acumula miles de reproducciones y se ha convertido en un símbolo de lo que genera la selección: unión, esperanza y sentimiento. Una muestra más de que, más allá del resultado, el fútbol sigue siendo una pasión que toca el corazón de todo un país.
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