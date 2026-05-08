Tchouaméni, tilda de "inaceptable" su incidente con Valverde: "No es digno"

El centrocampista francés Aurélien Tchouaméni se pronunció este viernes en sus redes sociales sobre el enfrentamiento protagonizado con su compañero Federico Valverde, en las que calificó de "inaceptable" el incidente y reconoció que "no es digno del Real Madrid".

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el internacional con Francia reconoció que "lo que ocurrió esta semana en los entrenamientos es inaceptable", sobre todo de cara al ejemplo que tanto él como Fede Valverde representan para los jóvenes. "Estos incidentes, aunque puedan ocurrir en cualquier vestuario, no son dignos del Real Madrid", lamentó.

"Da igual quién tenga razón o quién se equivoque: siempre debemos buscar la solución más calmada para resolver un conflicto", agregó Tchouaméni, cuya disculpa llega después de que el Real Madrid hiciera pública la imposición de una sanción económica de 500.000 euros para cada uno de sus jugadores, concluyendo "los procedimientos internos correspondientes" tras la apertura a ambos de un expediente disciplinario.

"Lamento la imagen que proyectamos del club. Sé que los aficionados, el cuerpo técnico, mis compañeros, la directiva… todos están profundamente decepcionados por la manera en que se ha desarrollado esta temporada. Pero la frustración no puede justificarlo todo", declaró respecto al incidente.

"En cualquier caso, ahora ya no es momento de averiguar quién hizo qué, quién dijo qué o quién tenía razón o no. Reconozco la sanción del club y la acepto. Seguimos siendo una familia, aunque a veces haya desacuerdos, pero siempre debemos poner nuestros objetivos por encima de todo. Ya me he disculpado con el grupo y también quiero pedir disculpas a todos los madridistas", añadió el francés.

"Ahora es momento de seguir adelante, y toda nuestra atención está puesta en el Clásico y en la temporada que viene, para devolver al club a la cima, donde pertenece", zanjó el centrocampista del Real Madrid. EFE

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