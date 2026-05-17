Tensión en Kiev: Diego Arroyo y el FC Shakhtar Donetsk evacuados a refugio por alerta de ataque aéreo

La tensión del conflicto entre Rusia y Ucrania volvió a impactar directamente en el fútbol. Este sábado, una alerta de ataque aéreo en Kiev obligó a suspender el compromiso entre FC Kryvbas Kryvyi Rih y FC Shakhtar Donetsk, correspondiente a la penúltima jornada del campeonato local.

El plantel del Shakhtar, junto a su delegación, se vio forzado a resguardarse en un refugio tras activarse las sirenas de emergencia en la capital ucraniana. Entre los convocados se encontraba el boliviano Diego Arroyo, quien había vuelto a ser considerado para un partido oficial luego de varios meses fuera de las citaciones, marcando un paso importante en su regreso a la dinámica del equipo.

Foto: FC Shakhtar Donestk.

Foto: FC Shakhtar Donestk.

La suspensión del encuentro se produjo en un contexto de alta tensión, como consecuencia de recientes enfrentamientos entre ambos países. Reportes preliminares indican que la alerta aérea estaría vinculada a una escalada tras un ataque previo con drones, lo que incrementó las medidas de seguridad en territorio ucraniano.

Foto: FC Shakhtar Donestk.

Foto: FC Shakhtar Donestk.

Más allá de lo deportivo, la prioridad pasó a ser la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos y aficionados. El fútbol volvió a quedar en segundo plano ante una realidad que sigue afectando el desarrollo normal de las competiciones en Ucrania.

Foto: FC Shakhtar Donestk.

A la espera de una reprogramación oficial del partido, la presencia de Diego Arroyo en la convocatoria deja una señal positiva sobre su situación en el club, en medio de un escenario complejo que trasciende el deporte.

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