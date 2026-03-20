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¡Tevez sorprende! El Apache se luce hablando en inglés

El “Apache” se volvió viral tras protagonizar un video promocional para una plataforma de streaming. 

Martin Suarez Vargas

20/03/2026 14:22

Carlos Tevez en dos facetas promocionando el hombre inmortal. Foto: captura video de redes sociales.
Argentina.

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El exfutbolista y entrenador Carlos Tévez volvió a captar la atención, esta vez fuera de las canchas, al protagonizar un video en el que demuestra sus habilidades para hablar en inglés.

La participación se dio en una producción promocional para Netflix, donde Tévez presenta la película El hombre inmortal. En el clip, el argentino interpreta una secuencia en la que relata su transformación tras ver el filme, combinando humor y referencias a su carrera en Europa.

Durante el video, el “Apache” pronuncia frases en inglés como “I like Birmingham, I like the fans”, recordando su paso por el fútbol europeo, y también expresa: “It’s a very emotional peli”, en un guiño a sus recordadas entrevistas en la Premier League, donde intentaba comunicarse en ese idioma.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, destacando el carisma del exjugador y su disposición para reírse de sí mismo, algo que fue bien recibido por los fanáticos.

Pero Tévez no fue el único en sumarse a este tipo de contenido. Su compatriota Juan Sebastián Verón, conocido como “la Brujita”, también participó en una propuesta similar, promocionando la misma película con un enfoque que mezcla el universo ficticio con su propia historia en el fútbol.

De esta manera, Tévez demuestra que su impacto trasciende el deporte, manteniéndose vigente ahora también en el mundo del entretenimiento digital.

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