The Strongest vence 0-1 a Always Ready y se adueña de la cima del fútbol boliviano

The Strongest se impuso por 0-1 a Always Ready en el estadio Gigante del Norte, en un duelo correspondiente a la fecha 7 del fútbol boliviano. El único tanto del compromiso llegó a los 37 minutos del primer tiempo, cuando Darwin Lom aprovechó su oportunidad para marcar la diferencia.

El conjunto dirigido por Sixto Vizuete mostró solidez táctica desde el inicio, apostando por un esquema 4-5-1 que le permitió equilibrar defensa y ataque. Por su parte, Always Ready, bajo la conducción de Julio César Baldivieso, intentó imponer condiciones con un 4-3-3 ofensivo, pero no logró traducir su propuesta en goles.

En el complemento, el partido se tornó más disputado, especialmente tras la expulsión de Juan Cuéllar a los 19 minutos del segundo tiempo, dejando a The Strongest con diez jugadores. A pesar de la desventaja numérica, el visitante resistió los intentos del cuadro alteño, que no pudo vulnerar el arco defendido por Luis Banegas.

El compromiso tuvo varias modificaciones en ambos equipos en busca de cambiar el rumbo del encuentro, además de algunas amonestaciones que reflejaron la intensidad del juego.

Con este resultado, Always Ready se queda con 14 puntos en la tercera posición, mientras que The Strongest alcanza las 17 unidades y se consolida como líder del campeonato. En la próxima jornada, el conjunto alteño visitará a Totora Real Oruro, mientras que el líder recibirá a Oriente Petrolero.

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