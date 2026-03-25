Todo listo para el duelo: Villegas y Ten Cate ya tienen el plan definido

La selección boliviana ya vive horas decisivas en Monterrey, donde enfrentará a Surinam en un duelo clave por el repechaje mundialista. En la previa, el director técnico Óscar Villegas dejó en claro que el rival no será sencillo y destacó sus principales virtudes:

“Son fuertes y atacan con profundidad”, advirtió desde la concentración.

El estratega de la Verde puso especial énfasis en el poder físico de los jugadores surinameses y su capacidad para hacer daño en el contragolpe.

“Normalmente esperan y cuando atacan son muy profundos”, explicó, dejando ver que el plan pasa por evitar errores que puedan ser letales en transición.

Pensando en cómo contrarrestar esas fortalezas, Villegas fue contundente con su idea de juego: nada de pelotazos. Bolivia apostará por el fútbol asociado, la salida limpia desde el fondo y los remates de media distancia como herramientas para romper la defensa rival, caracterizada por centrales rápidos y fuertes.

En la otra vereda, el técnico de Surinam, Henk Ten Cate, también mostró confianza en su preparación. Aseguró que su equipo tiene bien estudiada a Bolivia y dejó entrever que la Verde no logrará sorprenderlos fácilmente, calentando aún más la previa de este enfrentamiento.

A un día del partido, todo apunta a un choque intenso, cargado de estrategia, sacrificio y emoción. Con 90 minutos por delante, ambos equipos buscarán imponer su plan para avanzar a la siguiente instancia, donde el ganador deberá medirse ante Irak el próximo 31 de marzo en Monterrey.

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