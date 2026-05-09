El hallazgo del cuerpo del exfutbolista Jake Hall se produjo alrededor de las 7:30 de la mañana del pasado miércoles 6 de mayo. La policía local fue alertada tras un incidente en una villa vacacional ubicada en Santa Margalida, al norte de la isla.

Al llegar a la propiedad, los servicios de emergencia encontraron al deportista (quien medía 1,93 metros de altura) con heridas de extrema gravedad. Los primeros informes indican que Hall sufrió cortes profundos y un fuerte traumatismo tras estrellarse contra una puerta de vidrio corrediza, según publica El Heraldo de México.

La investigación: De la fiesta a la tragedia

La Guardia Civil española ha tomado el control de las diligencias. Según declaraciones recogidas por medios locales y el diario The Sun, la línea de investigación principal sugiere una causa accidental vinculada a las lesiones provocadas por los fragmentos de cristal.

Testigos: La policía interrogó a cuatro hombres y dos mujeres que se alojaban en la vivienda.

Contexto: Los acompañantes declararon que habían estado de fiesta durante la noche y decidieron continuar la reunión en la villa que Hall alquilaba, un lugar que él consideraba "su segunda casa".

Autopsia: Los restos fueron trasladados a Palma, la capital, para realizar los exámenes forenses definitivos. “Aún es demasiado pronto para afirmar con certeza qué sucedió”, señalaron las autoridades.

Luto en el fútbol: "Un peregrino amado por siempre"

La noticia ha golpeado con fuerza al Boston United, club donde Hall dejó su huella. La institución utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida:

"Estamos devastados al saber de la muerte de Jake Hall a los 35 años. Sólo un peregrino por un corto tiempo, pero amado por siempre".

Aficionados del fútbol inglés han expresado sus condolencias a la familia del exfutbolista, cuya muerte a tan temprana edad ha generado una profunda conmoción en la comunidad deportiva.

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