Tras acertar ante Surinam, la IA predice el resultado del Bolivia Vs Irak

La Selección de Bolivia se prepara para disputar uno de los partidos más importantes de su historia reciente frente a la Selección de Irak, en la final del repechaje rumbo al Mundial. El equipo nacional llega con un factor clave a su favor: el ritmo competitivo.

A diferencia de su rival, Bolivia ha sostenido una intensa preparación con varios amistosos internacionales y viene de superar a Surinam en un duelo de alta exigencia. Este recorrido le permite llegar con mayor adaptación al ritmo de juego, algo que puede ser determinante si el partido se extiende más allá de los 90 minutos.

Por su parte, Irak presenta un panorama distinto. Con escasa actividad reciente y tras haber avanzado en su último compromiso mediante la tanda de penales, el conjunto asiático apuesta por su orden táctico, aunque genera dudas en cuanto a su respuesta física en un duelo prolongado.

El reglamento establece que, en caso de empate, el encuentro se definirá en tiempo extra y, de persistir la igualdad, en penales. En ese escenario, Bolivia podría sacar ventaja gracias a su mejor preparación física y continuidad competitiva.

Todo apunta a un partido cerrado en el tiempo reglamentario, pero con un desarrollo que podría inclinarse a favor de la Verde en el alargue, donde el desgaste jugará un papel determinante. La ilusión está intacta y Bolivia confía en dar el golpe final para sellar su regreso a una Copa del Mundo.

CONCLUSIÓN

En 90 minutos: partido cerrado

En alargue: Bolivia toma ventaja clara

En penales: parejo, pero Bolivia llega con más confianza

PRONÓSTICO FINAL

Bolivia 1 - 1 Irak (90 minutos)

Bolivia gana 2 - 1 en el alargue

CLAVE DEFINITIVA

Si Bolivia mantiene intensidad y no se cae físicamente, tiene muchas chances de ganarlo antes de los penales.

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