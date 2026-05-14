Tras la renuncia de Raúl Gutiérrez, estos son los candidatos para dirigir a Blooming

Tras la salida de Raúl ‘Pelecho’ Gutiérrez como director técnico, Blooming ya comienza a evaluar alternativas para ocupar el banquillo. El club cruceño atraviesa un momento delicado y necesita un nuevo entrenador que encamine el rumbo deportivo en medio de un calendario exigente.

Uno de los nombres que surge con fuerza es el de Carlos Bustos, un viejo conocido de la institución que ya dirigió al equipo en 2023, etapa en la que logró resultados positivos en el fútbol nacional. Además, recientemente se desvinculó del Cajamarca de Perú, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible regreso, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

Otra de las opciones que aparece en carpeta es Flavio Robatto, quien tuvo un reciente paso por Bolívar antes de su salida, siendo reemplazado por Bladimir Soria. Su experiencia en el medio local lo posiciona como una alternativa viable para la dirigencia.

Finalmente, también toma fuerza el nombre de Erwin ‘Platiní’ Sánchez, entrenador cruceño con pasado en Blooming, donde dirigió en 2015 y 2019. Su identificación con el club lo convierte en un candidato que genera expectativa entre los hinchas.

Por ahora, la institución no ha emitido ningún comunicado oficial respecto a la elección del nuevo técnico. Se espera que en los próximos días se tome una decisión, considerando que el equipo deberá afrontar compromisos importantes en el corto plazo.

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