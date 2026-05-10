Tras varios partidos: Miguelito vuelve a sumar minutos en el Santos

Miguelito reapareció con el primer equipo del Santos FC en el duelo frente a Red Bull Bragantino, en el que su equipo se impuso por 2-0 con goles de Neymar y Adonis Frías.

El mediocampista boliviano ingresó en la segunda mitad, específicamente a los 86 minutos, y rápidamente buscó hacerse notar en el campo. En una de sus primeras intervenciones generó una jugada de peligro, pero no logró concretarse tras un pase que quedó retrasado cuando ya se encontraba en posición dentro del área.

Durante los minutos finales, el nacional tuvo participación en el cierre del compromiso, colaborando para asegurar la victoria del conjunto brasileño.

En paralelo a su actividad en cancha, la situación del jugador sigue en análisis. Desde el entorno del club se ha señalado en semanas recientes que su continuidad sería hasta mitad de año y que posteriormente podría salir, ya sea a préstamo o como jugador libre, debido a la falta de acuerdo entre el Santos y los representantes del futbolista.

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