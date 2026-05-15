Tristeza refinera: Martins se despedirá de Oriente en el clásico cruceño

Para la tristeza del mundo refinero, Marcelo Martins Moreno ratificó que su contrato con Oriente Petrolero finaliza a fin de mes y que su despedida se dará nada menos que en el clásico cruceño.

“Yo acá en la cancha intento darlo todo siempre mientras dure mi contrato en Oriente Petrolero. Mi último partido es el 31, en el clásico, así que lo voy a disfrutar al máximo”, expresó el delantero, dejando en claro su compromiso hasta el final de su vínculo con el club.

El atacante también destacó el momento que vive actualmente:

“Estoy disfrutando cada partido, son emociones diferentes. Siempre convertir me llena de energía y voy a seguir haciendo lo que me gusta, que es jugar al fútbol aquí, con esta hinchada y con la gente que me quiere”.

En lo deportivo, Martins atraviesa un gran presente. El goleador lidera la tabla de artilleros del fútbol boliviano con seis tantos, superando a Martín Cauteruccio de Bolívar y a Willie Barbosa de Independiente Petrolero, quienes suman cinco goles cada uno.

Así, el clásico cruceño no solo será un partido más, sino el escenario de una despedida cargada de emoción para uno de los delanteros más importantes del fútbol boliviano en los últimos años.

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