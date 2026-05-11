Una contra letal: así fue el golazo de Sudáfrica ante México en el Mundial 2010

El 11 de junio de 2010, el imponente Soccer City fue escenario de un momento que quedó grabado en la historia del fútbol. En el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2010, Sudáfrica y México igualaron 1-1 en un duelo cargado de emoción, intensidad y simbolismo.

El encuentro fue parejo desde el inicio, con el equipo mexicano generando varias ocasiones claras, especialmente en el primer tiempo, donde incluso llegó a marcar, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, fue el conjunto anfitrión el que logró romper el cero en el minuto 55.

Tras un contraataque preciso, Siphiwe Tshabalala recibió el balón por la banda izquierda y, sin pensarlo dos veces, sacó un potente remate de zurda que se clavó en el ángulo, dejando sin opciones a Óscar Pérez. El estadio explotó en una celebración histórica: era el primer gol del Mundial y uno de los más recordados de todos los tiempos.

México reaccionó y encontró el empate a los 79 minutos gracias a Rafael Márquez, quien definió dentro del área tras una jugada colectiva que desarmó a la defensa sudafricana.

El partido terminó 1-1, un resultado que reflejó el equilibrio entre ambos equipos. Más allá del marcador, la jornada quedó marcada por el gol de Tshabalala, que no solo abrió el torneo, sino que también simbolizó el espíritu de un Mundial inolvidable en suelo africano.

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