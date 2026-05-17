Valdivia y una obra de arte: el gol que quedó en la memoria de Chile en Brasil 2014

El 13 de junio de 2014, el Arena Pantanal de Cuiabá fue escenario de una actuación que quedó grabada en la historia del fútbol chileno. En su estreno mundialista, la Selección de Chile enfrentaba a Selección de Australia con la intención de confirmar su condición de equipo competitivo en la cita disputada en Brasil.

En medio de un arranque intenso, Chile mostró su sello con una recuperación rápida de balón que derivó en una jugada colectiva de alto nivel. Fue entonces cuando Alexis Sánchez, con gran lectura de juego, asistió de forma precisa hacia el borde del área.

Allí apareció Jorge Valdivia, quien resolvió la acción con una definición de primera, colocando el balón en el ángulo con una ejecución sutil y exacta. La jugada desató la ovación en el estadio y se convirtió en uno de los goles más destacados del torneo.

Aquel tanto no solo consolidó el dominio chileno en el encuentro, sino que también pasó a formar parte de los recuerdos imborrables de la Roja en Copas del Mundo, destacando por su técnica y precisión en un escenario de máxima exigencia.

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