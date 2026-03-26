TEMAS DE HOY:
Dinamita agresion delivery caso sebastian marset

27ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Vamos a dar todo por nuestro país”, el grito que encendió a la Verde antes de enfrentar a Surinam

La selección boliviana llega encendida y respaldada por su gente al duelo clave del repechaje, en una noche donde la fe y la emoción se hicieron sentir con fuerza antes de enfrentar a Surinam.

Martin Suarez Vargas

26/03/2026 13:09

Óscar Villegas, arengando en el banderazo de la Verde. Foto: redes sociales.
Monterrey, Bolivia.

Escuchar esta nota

En la antesala del decisivo encuentro frente a Surinam por el repechaje mundialista, la selección boliviana vivió una noche cargada de emoción junto a su hinchada. Durante el banderazo realizado el miércoles, el director técnico, Óscar Villegas, se dirigió a los aficionados con un mensaje que encendió el espíritu de todos los presentes.

En medio de la algarabía y el fervor de los seguidores, Villegas alzó la voz y lanzó una frase que resonó con fuerza:

“Vamos a dar todo por nuestro país”. Sus palabras desataron una ovación inmediata, con gritos de aliento que reflejaron la confianza y el respaldo total hacia la Verde.

El entrenador, visiblemente emocionado, agradeció la presencia de los hinchas que se dieron cita para acompañar al equipo en este momento clave.

“Gracias a todos por venir”, expresó, mientras el público respondía con el tradicional y ensordecedor “Bolivia, Bolivia, Bolivia”.

El ambiente vivido en el banderazo dejó en claro que la selección no estará sola en este desafío. Con el apoyo de su gente y el compromiso del plantel, Bolivia se prepara para dejarlo todo en la cancha en busca de seguir soñando con el Mundial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD