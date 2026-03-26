“Vamos a dar todo por nuestro país”, el grito que encendió a la Verde antes de enfrentar a Surinam

En la antesala del decisivo encuentro frente a Surinam por el repechaje mundialista, la selección boliviana vivió una noche cargada de emoción junto a su hinchada. Durante el banderazo realizado el miércoles, el director técnico, Óscar Villegas, se dirigió a los aficionados con un mensaje que encendió el espíritu de todos los presentes.

En medio de la algarabía y el fervor de los seguidores, Villegas alzó la voz y lanzó una frase que resonó con fuerza:

“Vamos a dar todo por nuestro país”. Sus palabras desataron una ovación inmediata, con gritos de aliento que reflejaron la confianza y el respaldo total hacia la Verde.

El entrenador, visiblemente emocionado, agradeció la presencia de los hinchas que se dieron cita para acompañar al equipo en este momento clave.

“Gracias a todos por venir”, expresó, mientras el público respondía con el tradicional y ensordecedor “Bolivia, Bolivia, Bolivia”.

El ambiente vivido en el banderazo dejó en claro que la selección no estará sola en este desafío. Con el apoyo de su gente y el compromiso del plantel, Bolivia se prepara para dejarlo todo en la cancha en busca de seguir soñando con el Mundial.

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