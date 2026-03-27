¡Victoria! ¿Qué dijo Miguelito Terceros después de ganar a Surinam?

El autor del gol de la victoria destacó la unión del grupo y aseguró que Bolivia aún tiene un paso más hacia la clasificación.

El héroe de la noche

El mediocampista Miguelito Terceros fue elegido como el jugador del partido tras marcar el gol que selló la victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam, en un encuentro clave rumbo al Mundial.

Visiblemente emocionado, el joven futbolista destacó el esfuerzo colectivo detrás del resultado.

“Muy feliz porque hacer el gol del triunfo es reflejo de todo el trabajo que vengo realizando, pero sin el grupo no es posible”, afirmó.

Un equipo unido

Terceros resaltó que la principal fortaleza de la selección es la unión del plantel, especialmente en un contexto adverso.

“Este grupo se caracteriza por la unión… venimos de una situación que no ha sido muy favorable, pero con humildad y trabajo pudimos sacar el partido adelante”, señaló.

Entrega total en la cancha

El jugador aseguró que en este tipo de partidos no hay margen para errores y que el equipo dejó todo en la cancha.

“En estos partidos no hay cómo guardarse algo, hay que entregarse al máximo”, expresó.

Un paso más hacia el sueño

Aunque celebró la victoria, el autor del gol decisivo fue claro en que el objetivo aún no está cumplido.

“A festejar hoy que nos lo merecemos y mañana trabajar, porque todavía falta un paso”, sostuvo.

Orgullo por Bolivia

Finalmente, Miguelito reafirmó su compromiso con la selección y el país.

“Siempre muy feliz de donde vengo, de mi país, muy orgulloso… lo llevo en el corazón y sé que con este grupo lo vamos a llevar a lo más alto posible”, concluyó.

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