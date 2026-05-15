[VIDEO] Cuando Perú enamoró al mundo: el gol eterno de Roberto Chale

En el marco del Mundial de México 1970, la selección de Perú se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo bajo la dirección del legendario Didí. Con un estilo de juego técnico, dinámico y ofensivo, el equipo sudamericano protagonizó actuaciones que aún hoy son recordadas.

Uno de esos momentos imborrables llegó en el duelo frente a Marruecos, disputado en la ciudad de León. Tras un primer tiempo cerrado, Perú desató su mejor versión en el complemento. A los 67 minutos apareció Roberto Chale, conocido como el “Niño terrible”, para firmar una obra maestra: recibió el balón tras una jugada colectiva, dejó en el camino a dos defensores y al arquero, y definió con categoría para establecer el 2-0 parcial.

Aquel tanto no solo aseguró la victoria, sino que simbolizó la esencia del fútbol peruano: talento, atrevimiento y elegancia. Fue, sin duda, uno de los goles eternos que dejó ese campeonato.

En cuanto al desempeño en el torneo, Perú avanzó con autoridad desde la fase de grupos y alcanzó los cuartos de final, donde cayó ante el poderoso Brasil, a la postre campeón del mundo. Aun así, su participación fue ampliamente reconocida por el nivel exhibido. Por su parte, Marruecos no logró sumar puntos en la fase inicial y quedó eliminado en la primera ronda, aunque su presencia marcó uno de sus primeros pasos en la historia mundialista.

Así, el gol de Chale no solo quedó grabado en la memoria colectiva, sino que también representa una época dorada del fútbol peruano en la élite internacional.

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