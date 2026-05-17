[VIDEO] Robert Lewandowski rompe en llanto tras su último partido con el Barcelona

Una escena cargada de emoción se vivió en el Camp Nou. Robert Lewandowski puso punto final a su ciclo con el FC Barcelona y no pudo contener las lágrimas tras el pitazo final, en una despedida que fue acompañada por una ovación masiva de los hinchas en el partido que vencieron por 3-1 al Betis.

El atacante de 37 años disputó su último encuentro con la camiseta blaugrana, marcando el cierre de una etapa exitosa en la que dejó números destacados: 119 goles y 24 asistencias. Su aporte fue clave para la obtención de siete títulos, entre ellos tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

El momento más impactante llegó al final del partido, cuando el delantero, visiblemente emocionado, rompió en llanto mientras todo el estadio se ponía de pie para reconocer su trayectoria. El gesto del público reflejó el respeto y admiración ganados durante su paso por el club.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre cuál será el próximo destino del goleador polaco. Su futuro continúa siendo una incógnita, aunque su salida del Barcelona ya marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.

Más allá de lo que venga, Lewandowski se despide dejando una huella imborrable en el club catalán y en la memoria de sus aficionados.

Mira la programación en Red Uno Play