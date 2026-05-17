Vinto golpea sobre la hora y tumba a Bolívar en un partidazo

Universitario de Vinto consiguió una valiosa victoria por 3-2 frente a Club Bolívar en un encuentro intenso correspondiente a la fecha 8 del torneo. El compromiso estuvo marcado por constantes cambios en el marcador y un desenlace dramático.

El primer tiempo fue dinámico desde el inicio. Bolívar abrió la cuenta con un gol de Escleizon Freita a los 17 minutos, pero la reacción local no tardó en llegar. Hernán Rodríguez igualó a los 21’ y, sobre el cierre de la primera mitad, Guilder Cuéllar puso en ventaja a Universitario con el 2-1.

En el complemento, la visita volvió a meterse en el partido gracias a Robson Tomé, quien marcó el empate a los 31 minutos del segundo tiempo. Cuando parecía que el duelo terminaría en igualdad, apareció Hugo Dorrego a los 43’ para sellar el 3-2 definitivo tras una jugada decisiva.

Dorrego fue determinante con su gol en el tramo final, mientras que Rodríguez también destacó por su aporte en el mediocampo y su tanto en la primera etapa. El equipo dirigido por Walter Flores mostró eficacia en los momentos clave para quedarse con los tres puntos.

Con este resultado, Universitario de Vinto alcanza las 10 unidades y se ubica en la sexta posición, mientras que Bolívar se mantiene con 14 puntos en el segundo lugar de la tabla. En la próxima jornada, Vinto visitará a Totora Real Oruro y el conjunto paceño será local ante Guabirá.

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