Viscarra enciende la ilusión antes del duelo con Irak: “Estamos motivados para lograrlo”

La Selección de Bolivia vive días de alta ilusión. Tras la victoria 2-1 ante Surinam, el guardameta Guillermo Viscarra destacó el gran momento anímico del plantel y aseguró que el equipo llega motivado al decisivo duelo frente a Selección de Irak por la final del repechaje.

“Dimos el primer paso y ahora tenemos que confirmarlo el día martes”, expresó Viscarra, quien además recordó su intervención clave en el partido anterior. “Lo haría mil veces por mi país, por mi selección, por ayudar a que consigamos nuestros sueños. Sabemos que es el sueño de todo un país”, afirmó.

El arquero resaltó la unión que se ha generado en torno al equipo nacional.

“Estamos entregando la mejor energía, la mejor vibra. Creo que todo el país se está uniendo y eso es lo que nos va a ayudar”, sostuvo, dejando en claro que el respaldo de la gente es un impulso fundamental.

Pese al entusiasmo, también pidió mantener la calma.

“No hay que confundir la ansiedad con la motivación. Hicimos un gran trabajo grupal para afrontar este partido, fue uno de los más importantes de nuestras vidas, pero aún queda el del martes”, advirtió.

Finalmente, Viscarra dejó una promesa que refleja el buen ánimo del grupo: aseguró que si Bolivia logra clasificar al Mundial, se quitará el bigote, aunque aclaró entre risas que lo hará después de disputar la cita. Mientras tanto, el arquero apunta a ser pieza clave en un partido que puede marcar la historia del fútbol boliviano.

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