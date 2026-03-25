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Bolivia rumbo al mundial

Disfruta junto a Red Uno del streaming ‘Firmes con la Verde’ y apoya a la selección en el partido con Surinam

Mañana, Bolivia vivirá una jornada decisiva con el partido con la selección de Surinam, y La Red Uno prepara una cobertura especial para acompañar cada instante de este importante compromiso.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

25/03/2026 21:20

Santa Cruz, Bolivia

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Mañana desde las 17:00, se vivirá una jornada decisiva con el partido entre la selección boliviana y Surinam, y La Red Uno prepara una cobertura especial para acompañar cada instante de este importante compromiso rumbo al Mundial.

A través de sus plataformas digitales —Facebook, YouTube y TikTok— se realizará una transmisión completa que incluirá la previa, el análisis y la reacción en vivo del encuentro. 

Entre ellos destacan exjugadores de la selección boliviana como Martín Menacho, Raúl Justiniano, Carlos Tordoya, Silvestre Justiniano y Armando Ibáñez, además del arquero de La Verde, Marco Barrero, quienes aportarán su experiencia y análisis del partido.

El equipo de transmisión también estará conformado por reconocidos presentadores y periodistas como Matías Machado, Ian Vega, Juliana Guzmán, Nicole Gutiérrez, Gabriela Zegarra y Alan Vera. Asimismo, habrá contacto internacional desde México con Chipi Caballero, además del análisis de Gustavo Fuss y Ariel Cambará.

La invitación está abierta para toda la población boliviana: podrán enviar sus mensajes, compartir sus pronósticos y alentar a La Verde en una transmisión interactiva que promete vivir el fútbol con pasión.

Con cánticos, optimismo y la esperanza intacta, Bolivia se alista para un duelo clave donde solo vale ganar. La cita está hecha: todos firmes con La Verde.

Mira la programación en Red Uno Play

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