Analista advierte que los conflictos dañan la imagen internacional de Bolivia

Teófilo Caballero lamentó que las movilizaciones y conflictos sociales no solo estén generando pérdidas económicas, sino también afectando la imagen internacional de Bolivia, que venía construyéndose en la búsqueda de mejores oportunidades económicas y de inversión.

“Bolivia se está desangrando desde hace mucho tiempo y este clima de inestabilidad política y social está deteriorando aún más la poca credibilidad que tiene el país a nivel internacional”, sostuvo Caballero.

El analista recordó que existía una gran expectativa en torno a la actividad turística, con la proyección de captar alrededor de 1.500 millones de dólares; sin embargo, señaló que las consignas políticas y los conflictos están perjudicando esas aspiraciones.

Asimismo, consideró que este es el momento de sectorizar la inflación para que, en función de ese indicador, se pueda realizar un reajuste más adecuado al incremento salarial.

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