El analista económico Gonzalo Chávez calificó de “durísima” la situación que atraviesa Bolivia tras más de 15 días de bloqueos, manifestaciones y protestas en las calles, medidas que ya están teniendo un impacto directo en los precios de la canasta básica familiar.

Chávez advirtió que los principales afectados son la población, por el incremento de la inflación; los empresarios, debido a la paralización de exportaciones; los comerciantes, por la caída en las ventas; el sector turístico, por los bloqueos carreteros; y los productores, por la ruptura de las cadenas productivas.

“En mayo vamos a tener una inflación altísima. Hay problemas de consumo, hay escasez y los productores de otras regiones que no pueden traer sus productos a La Paz tienen serios problemas”, alertó el analista.

Asimismo, señaló que las movilizaciones están afectando al aparato productivo, que comenzaba a mostrar señales de recuperación durante el primer semestre del año, especialmente en términos de exportaciones.

“Toda esta recuperación parcial económica pasa a un tercer o cuarto plano y lo político se sobrepone a lo económico. Estas movilizaciones retrasan las reformas económicas que se deben hacer para recuperar el crecimiento”, sostuvo Chávez.

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