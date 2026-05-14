Así cierra el dólar paralelo y el referencial este jueves 14 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria en el país concluyó este jueves con una tendencia alcista marcada, consolidando el valor de la divisa estadounidense por encima de los 10 bolivianos, tanto en los portales de monitoreo paralelo como en el ajuste al alza de las tasas referenciales del ente emisor.

Mercado Paralelo: Ascenso gradual durante el día

A diferencia de la estabilidad de jornadas previas, el dólar mostró un incremento progresivo desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la tarde:

Dolarboliviahoy.com: Finalizó la jornada con una cotización de Bs 10.04 para la compra y Bs 10.06 para la venta. Este sitio inició el día con una compra de Bs 10.03 y una venta de Bs 9.98, manteniéndose en un promedio de Bs 10.01 hacia el mediodía.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Marcó un cierre de Bs 10.08 para la compra y Bs 10.06 para la venta. Al comenzar el jueves, este portal situaba sus valores en Bs 10.02 para la compra y Bs 9.99 para la venta, subiendo ligeramente a mediodía antes del salto final de la tarde.

Bolivianblue.net

Banco Central de Bolivia (BCB): Ajuste al alza

Por su parte, el ente matriz también actualizó sus valores oficiales con incrementos significativos. Para esta jornada, el BCB estableció el precio de referencia en Bs 10.11 para la compra y Bs 10.32 para la venta.

BCB

Este ajuste representa un alza respecto al miércoles, cuando la cotización oficial se situaba en Bs 10.04 para la compra y Bs 10.25 para la venta. El movimiento de 7 centavos en un solo día refleja la presión actual sobre la moneda nacional y alinea las expectativas estatales con el comportamiento de los mercados alternativos.

El día comenzó con una divisa que oscilaba cerca de los Bs 10, pero la demanda vespertina y los ajustes oficiales empujaron las cifras hacia arriba, cerrando un jueves de alta expectativa para la economía boliviana.

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