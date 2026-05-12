Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 12 de mayo en Bolivia

Este martes 12 de mayo, el mercado cambiario en Bolivia mostró movimientos mixtos. Mientras el dólar en el mercado paralelo experimentó una ligera desescalada tras el cierre de operaciones vespertinas, el Banco Central de Bolivia (BCB) reportó un incremento en sus valores referenciales en comparación con la jornada anterior.

Comportamiento en el mercado paralelo

Los portales digitales de seguimiento reflejaron una jornada de volatilidad, con precios que alcanzaron su techo durante el mediodía para luego retroceder levemente al cierre:

Dolarboliviahoy.com: Finalizó el día con una cotización de Bs 10.01 para la compra y Bs 10.00 para la venta. Por la mañana, el portal inició en Bs 10.03 y escaló a mediodía hasta los Bs 10.04 para la compra.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: En su último reporte de la jornada, marcó un cierre de Bs 10.02 para la compra y Bs 9.99 para la venta. Este sitio también registró su valor máximo a las 12:00, cuando la compra se situó en Bs 10.06 y la venta en Bs 10.03.

Bolivianblue.net

Ajuste en el Banco Central de Bolivia

Contrario a la corrección observada en los portales digitales hacia el final del día, el Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó sus valores referenciales al alza. Para este martes, el precio oficial se estableció en Bs 10.18 para la compra y Bs 10.39 para la venta.

BCB

Este movimiento representa un incremento significativo respecto al lunes, cuando la cotización del ente emisor se mantenía en Bs 10.14 para la compra y Bs 10.35 para la venta.

La dinámica de este martes deja en evidencia una fluctuación constante en las plataformas no oficiales, mientras el valor referencial del Estado continúa experimentando ajustes ascendentes en el transcurso de la semana.

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