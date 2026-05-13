Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 13 de mayo en Bolivia

Al cierre de este miércoles 13 de mayo, el mercado de divisas en Bolivia registró movimientos significativos. Mientras el dólar paralelo consolidó su valor en torno a los Bs 10.00, el ente emisor oficial presentó una reducción en su tabla de precios referenciales respecto al día martes.

Comportamiento en el mercado paralelo

De acuerdo con el monitoreo de portales especializados, la moneda estadounidense experimentó fluctuaciones desde las primeras horas de la mañana, terminando el día con un ligero incremento:

Dolarboliviahoy.com: Finalizó la jornada con una cotización de Bs 10.01 para la compra y Bs 10.00 para la venta. A mediodía, el valor se situaba en Bs 9.99 (tanto para compra como venta), tras haber iniciado la mañana en Bs 10.03 para la compra y Bs 9.98 para la venta.

Dolarboliviahoy.co

Bolivianblue.net: Marcó un cierre de Bs 10.02 para la compra y Bs 9.99 para la venta. Esta plataforma reportó un ascenso gradual, ya que a las 6:00 a.m. el precio de venta se encontraba en Bs 9.98.

Bolivianblue.net

Valores oficiales del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) publicó sus valores referenciales para este miércoles, los cuales reflejan una baja en comparación con el día de ayer. Para esta jornada, el precio se estableció en Bs 10.04 para la compra y Bs 10.25 para la venta. Estas cifras contrastan con el reporte del martes, cuando la cotización oficial se encontraba en Bs 10.18 para la compra y Bs 10.39 para la venta.

BCB

La brecha entre el mercado paralelo y el oficial continúa estrechándose. Mientras que el BCB redujo su cotización oficial en 14 centavos para la compra y venta en las últimas 24 horas, el mercado informal muestra una presión constante que mantiene el precio de la divisa sobre la barrera de los 10 bolivianos al finalizar el día.

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