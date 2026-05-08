Así cierra el dólar paralelo y el referencial este viernes 8 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria de este viernes cerró con señales mixtas en el país. Mientras los portales que monitorean el mercado paralelo registraron una ligera desescalada en comparación con los picos alcanzados al mediodía, el Banco Central de Bolivia (BCB) ajustó sus indicadores oficiales al alza.

El cierre en el mercado informal

Los principales portales de monitoreo mostraron una tendencia hacia la estabilización al final de la tarde:

Dolarboliviahoy.com: Finalizó la jornada con una cotización de Bs 10.01 para la compra y Bs 10.00 para la venta. El descenso es notorio respecto al mediodía, cuando la compra se situaba en Bs 10.04. Al inicio del día, la brecha era mayor, habiendo abierto a las 6:00 AM con Bs 10.04 para la compra y Bs 10.00 para la venta.

Bolivianblue.net: El portal, que actualiza datos cada 15 minutos, cerró en Bs 10.03 para la compra y Bs 10.00 para la venta. Este valor marca un retroceso frente al máximo del mediodía, cuando la divisa llegó a los Bs 10.07 para la compra.

El ajuste del Banco Central de Bolivia

Por su parte, el ente emisor reportó un incremento en su valor referencial. Para este viernes, el BCB situó la compra en Bs 10.10 y la venta en Bs 10.31.

Este movimiento representa un salto significativo frente a la jornada de ayer, jueves, cuando el valor oficial se encontraba en Bs 9.99 para la compra y Bs 10.20 para la venta. Con este ajuste, el precio oficial del BCB se posiciona ligeramente por encima de las cotizaciones reportadas en los portales paralelos al cierre de hoy.

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