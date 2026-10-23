BCB: RIN de Bolivia suben a $us 3.978 millones hasta el 16 de octubre

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) de Bolivia alcanzaron los 3.978 millones de dólares al 16 de octubre de 2026, lo que representa un incremento de casi 200 millones de dólares respecto al reporte anterior. Sin embargo, las divisas disponibles representan una parte menor del total, mientras que el oro continúa siendo el principal componente.

De acuerdo con los datos reportados, las reservas en oro alcanzaron un valor de 3.266 millones de dólares, mientras que las reservas líquidas en divisas llegaron a 647 millones de dólares en octubre.

Mayo registró el mayor nivel de divisas

En el comportamiento de las divisas disponibles durante el año, mayo registró el nivel más alto, con 897 millones de dólares.

Le siguieron agosto, con 745 millones de dólares, y junio, con 666 millones. Para octubre, el monto de las reservas líquidas se situó en 647 millones de dólares.

Estos datos reflejan que, pese al incremento de las reservas internacionales totales, la disponibilidad de divisas continúa siendo un componente considerablemente menor frente al valor acumulado en oro.

El oro concentra la mayor parte de las reservas

El oro se mantiene como el principal activo de las reservas internacionales bolivianas, con un valor de 3.266 millones de dólares sobre un total de 3.978 millones.

Esta composición muestra la diferencia entre el valor global de las reservas y los recursos líquidos disponibles en divisas, que son relevantes para atender pagos y otras obligaciones internacionales.