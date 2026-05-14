Bloqueo en San Julián perjudica llegada de expositores a la Fexpo Guarayos 2026

Los bloqueos instalados en la carretera a la altura de San Julián comenzaron a afectar la realización de la Fexpo Ganadera Guarayos 2026, generando preocupación entre los organizadores debido al impacto económico que representa este evento para la región.

El presidente de la Asociación de Ganaderos de Ascensión de Guarayos, Ernesto Mercado, manifestó su preocupación ante las dificultades para el traslado de animales, expositores y empresas participantes de la feria, prevista para desarrollarse este fin de semana.

“Tenemos que realizar la feria mañana y nuestro asombro es que hoy ha amanecido bloqueada la carretera a la altura de San Julián. La preocupación es grande; siempre cada año que toca feria, hay este tema de los bloqueos”, señaló Mercado.

El dirigente explicó que la feria genera un importante movimiento económico para distintos sectores, entre ellos hoteles, restaurantes, transporte y comercio local, por lo que la interrupción de carreteras termina afectando a toda la población.

“Aquí el pueblo espera con muchas ganas y muchas ansias la realización de este evento porque se genera un importante movimiento económico para todos”, sostuvo.

Mercado indicó además que, en condiciones normales, ya deberían estar arribando los animales de exposición, cabañeros y empresas expositoras; sin embargo, aseguró que varios participantes no pudieron llegar debido a los puntos de bloqueo.

“Como ve, está vacío. Algunas personas han podido llegar por desvíos, pero ese no es el caso de todos”, lamentó.

Finalmente, pidió a las autoridades intervenir para solucionar el conflicto y evitar mayores perjuicios para el sector productivo y comercial de la región.

“Que tomen cartas en el asunto de inmediato porque no puede ser que esta gente perjudique tanto. Uno no puede trabajar, no puede transportar sus productos de un lugar a otro. En fin, es grande el perjuicio que realiza esto”, concluyó.

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