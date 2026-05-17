Bloqueos dejan pérdidas superiores a $us 500 millones, según el IBCE

Tras más de diez días de bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, los sectores productivos de Bolivia acumulan un daño económico que ya supera los 500 millones de dólares, según informó el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

El ejecutivo detalló que la medida de presión ha paralizado de forma crítica la dinámica comercial de diversas áreas estratégicas. "Lamentamos haber llegado a esta situación en la que el daño económico al país en el sector exportador, importador, despachantes de aduanas, transporte, turismo y servicios exceden ya los 500 millones de dólares", explicó Rodríguez en declaraciones recogidas por la agencia ABI.

Deterioro de la imagen internacional y costo humano

Más allá del impacto financiero, desde el IBCE manifestaron su profunda preocupación por las repercusiones a largo plazo para la reputación de la nación. Rodríguez advirtió que, debido a la interrupción de las vías, “la imagen de Bolivia está por los suelos y una vez más se proyecta un país en permanente conflicto”.

En un tono crítico, el representante del sector empresarial lanzó tres interrogantes ante la opinión pública:

“¿Quién va a devolver a los empresarios las pérdidas económicas?”

“¿Quién va a devolverle al país la confianza que está perdiendo frente al mundo?”

“¿Quién va a devolver esas tres vidas a las familias dolientes?”

El derecho a la protesta frente al libre tránsito

Rodríguez fue enfático al establecer que protestar no es lo mismo que bloquear. Señaló que en un Estado de derecho existen normas y leyes que regulan los derechos y obligaciones de todos los ciudadanos, recordando que la labor del Gobierno y sus instituciones debe enfocarse en garantizar la paz, el trabajo y un futuro previsible para la población.

“La ley no se ha hecho para negociarla, se ha hecho para cumplirla y hay que pasar a la acción con todos los recursos que franquea la Constitución Política y sus normas derivadas”, concluyó el gerente del IBCE, instando a las autoridades a restablecer el orden y el libre tránsito en el territorio nacional.

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