Bloqueos generan pérdidas de hasta Bs 40 millones al sector avicultor

Los bloqueos de carreteras en Bolivia están generando pérdidas de entre Bs 35 y 40 millones para el sector avicultor, informó Jorge Castro, presidente de la Asociación Nacional de Avicultores (ANA).

El dirigente advirtió que, de mantenerse el conflicto, las pérdidas podrían incrementarse en aproximadamente Bs 8 millones por cada día adicional de bloqueo.

“Los precios en Santa Cruz y en Cochabamba se han caído. Por cada pollo se están perdiendo Bs 8 por debajo del costo de producción, son pérdidas alarmantes para nuestro sector”, explicó Castro.

En relación con la producción, el presidente de ANA indicó que en Santa Cruz se alojan semanalmente cerca de 3,5 millones de pollos, de los cuales la mitad se destina al resto del país. Sin embargo, debido a los bloqueos, gran parte de esa producción permanece en el departamento, saturando el mercado local y provocando una caída de precios.

Castro lamentó que las consecuencias económicas de las medidas de presión afecten principalmente a los pequeños productores, sector que era uno de los beneficiados con la derogada Ley 1720.

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