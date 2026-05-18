Caneb pide al Gobierno medidas constitucionales para frenar bloqueos

Oswaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), pidió al Gobierno asumir medidas constitucionales para levantar los bloqueos e identificar a los presuntos financiadores de las movilizaciones que se registran en el país desde hace más de dos semanas.

“Hemos pedido que el Gobierno haga cumplir la ley. Si tiene que declarar estado de excepción, que lo haga, pero también debe encarcelar a todos aquellos que están promoviendo las movilizaciones, además de identificar a los financiadores”, afirmó Barriga.

En ese sentido, exhortó al Ministerio Público a realizar investigaciones para identificar y detener a quienes impulsan los bloqueos, al considerar que se trata de delitos de orden público.

“Hay sedición de por medio, hay terrorismo de por medio y, en este caso, debe actuar el Ministerio Público realizando las investigaciones correspondientes”, sostuvo.

Respecto a las protestas y bloqueos, que ya superan los 22 días, Barriga señaló que las medidas no solo generan pérdidas económicas, sino que también deterioran la imagen internacional del país.

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