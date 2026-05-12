CAO acepta debatir una nueva ley consensuada para pacificar el país

Klaus Frerking aclaró que el sector productivo no renuncia a sus demandas, pero prioriza la pacificación del país. Se iniciará un consenso en cada departamento junto al Senado.
12/05/2026 16:58
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El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, aseguró que el sector productivo aceptó avanzar en la elaboración de una nueva ley consensuada con el objetivo de contribuir a la pacificación del país y lograr el levantamiento de los bloqueos instalados en distintas carreteras.
No obstante, Frerking aclaró que esta decisión no significa que el sector renuncie a sus demandas y reivindicaciones relacionadas con la Ley 1720.
“Hemos quedado con el presidente de Senadores y las comisiones agrarias departamentales en empezar a hacer todo un consenso en cada departamento para que en 60 días tengamos una nueva ley de pequeños a medianos productores”, señaló el dirigente agropecuario.
El representante de la CAO indicó que el objetivo es construir una normativa acordada entre todos los sectores involucrados y evitar mayores conflictos que afecten la producción y el abastecimiento en el país.
“Los bloqueos no pueden continuar por una excusa, son políticos. Nosotros los agropecuarios no nos vamos a prestar a que nos utilicen por los bloqueos, buscamos una Bolivia viable, una Bolivia donde se pueda trabajar”, agregó.
Frerking también pidió a senadores y diputados realizar los esfuerzos necesarios para que se levanten los bloqueos instalados en El Alto, La Paz, Oruro y Potosí, ante la afectación al abastecimiento de alimentos y oxígeno.
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