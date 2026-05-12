CAO acepta debatir una nueva ley consensuada para pacificar el país

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, aseguró que el sector productivo aceptó avanzar en la elaboración de una nueva ley consensuada con el objetivo de contribuir a la pacificación del país y lograr el levantamiento de los bloqueos instalados en distintas carreteras.

No obstante, Frerking aclaró que esta decisión no significa que el sector renuncie a sus demandas y reivindicaciones relacionadas con la Ley 1720.

“Hemos quedado con el presidente de Senadores y las comisiones agrarias departamentales en empezar a hacer todo un consenso en cada departamento para que en 60 días tengamos una nueva ley de pequeños a medianos productores”, señaló el dirigente agropecuario.

El representante de la CAO indicó que el objetivo es construir una normativa acordada entre todos los sectores involucrados y evitar mayores conflictos que afecten la producción y el abastecimiento en el país.

“Los bloqueos no pueden continuar por una excusa, son políticos. Nosotros los agropecuarios no nos vamos a prestar a que nos utilicen por los bloqueos, buscamos una Bolivia viable, una Bolivia donde se pueda trabajar”, agregó.

Frerking también pidió a senadores y diputados realizar los esfuerzos necesarios para que se levanten los bloqueos instalados en El Alto, La Paz, Oruro y Potosí, ante la afectación al abastecimiento de alimentos y oxígeno.

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