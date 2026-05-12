Empresarios privados advierten pérdidas millonarias debido a los bloqueos en las carreteras

Rolando Kempff, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Bolivia, advirtió que los bloqueos en las carreteras están causando pérdidas millonarias que resultan irreparables para la economía nacional. Según Kempff, el impacto de los bloqueos en el departamento de La Paz es de entre 10 a 15 millones de dólares por día, y a nivel nacional la cifra asciende a 60 millones de dólares diarios. Esta situación está retrasando el abastecimiento de alimentos e insumos, provocando una escasez temporal en los mercados urbanos.

Afectación a la cadena de suministros

El sector empresarial señaló que el aumento en los precios de productos básicos, como la carne y el pollo, se está volviendo insostenible para las familias bolivianas.

“Lo que más afecta es que ya no hay pollo, no hay carne, y también estamos enfrentando una falta de oxígeno en los hospitales debido a los bloqueos”, explicó Kempff. La falta de productos básicos está presionando aún más la situación económica de muchas familias bolivianas, que ya están experimentando dificultades para cubrir sus necesidades diarias.

Llamado a la reflexión

Desde la Federación de Empresarios Privados, se hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto de las movilizaciones y bloqueos en la economía nacional. Kempff enfatizó que las acciones de presión como los bloqueos no solo afectan a los sectores productivos, sino también a los consumidores y a la economía en general, creando una situación de angustia y preocupación tanto para los empresarios como para los ciudadanos comunes.

Finalmente, Kempff instó a las autoridades y sectores movilizados a considerar las consecuencias de los bloqueos, buscando soluciones pacíficas que no sigan perjudicando a la economía del país.

“Que no hay pollo, que no hay carne. Eso es lo que más afecta, ya está faltando oxígeno en los en los hospitales, ya estamos en una situación de angustia.”, concluyó.

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