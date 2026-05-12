Exportadores del norte de La Paz reportan pérdidas millonarias por bloqueos en las carreteras

Agustín Vargas, presidente de los exportadores del norte, se refirió a los 17 días de bloqueos que han afectado gravemente el sector productivo de la región, con más de 500 vehículos detenidos entre el norte del país y la ciudad de La Paz. Vargas subrayó la urgente necesidad de una tregua para permitir que los camiones con productos de exportación puedan circular y que el sector productivo no siga viendo afectada su capacidad operativa.

El impacto en la economía del norte

Vargas detalló que los bloqueos están generando serios problemas en la distribución de alimentos y combustibles, lo que ha elevado el costo de la canasta familiar. Además, las empresas productoras de madera, castaña y otros productos están enfrentando una grave falta de material para continuar su producción, lo que podría llevar a cerrar algunas fábricas en los próximos días si la situación no se resuelve.

Pérdidas millonarias

Según las estimaciones de Vargas, las pérdidas económicas diarias para el sector del norte superan los 1.7 millones de dólares, considerando una producción anual de 350 millones de dólares en este sector. Esta cifra refleja el daño directo que los bloqueos están causando en las exportaciones, y no es solo una pérdida de ganancias, sino también de operaciones diarias que son fundamentales para el sostenimiento de la economía regional.

Llamado a la reflexión y a la solución

Vargas hizo un llamado a la reflexión a los sectores que están llevando a cabo los bloqueos, pidiendo que se abra un cuarto intermedio para permitir que las actividades económicas se reanuden, mientras se siguen discutiendo las demandas.

"Es importante que se pueda generar un espacio para que los productos puedan salir y evitar que el país continúe sufriendo pérdidas tan grandes", dijo el presidente de los exportadores del norte.

La falta de apoyo

Finalmente, Vargas enfatizó que la economía del norte del país depende principalmente del sector privado, que proporciona el empleo y la producción para la región, con muy poca intervención del Estado.

“El 75% de la economía del norte se mueve gracias al trabajo privado y a los sectores sociales”, concluyó Vargas, resaltando la importancia de que el gobierno tome medidas para asegurar que la productividad y las exportaciones no sigan siendo interrumpidas por los bloqueos.

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