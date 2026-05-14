Gobierno anunciará nuevas medidas económicas en medio de bloqueos y protestas

En medio del clima de conflictividad, bloqueos y protestas que atraviesa el país, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que el Gobierno dará a conocer en las próximas horas nuevas medidas para atender la situación nacional.

La autoridad afirmó que el Ejecutivo continúa trabajando pese a las movilizaciones y remarcó que la agenda económica del Gobierno no se detiene.

“El Gobierno está trabajando para eso. Ya en las próximas horas se van a dar anuncios, pero insisto, nosotros vamos trabajando, el Gobierno sigue trabajando y eso es importante”, señaló Espinoza.

El ministro aseguró que, pese a los bloqueos y paros, el Gobierno mantiene su objetivo de reconstruir la economía, garantizar que la población pueda trabajar en paz y devolver tranquilidad al país.

“Aquí no hay ni bloqueos ni paros para el Gobierno, nosotros seguimos avanzando en la agenda que tenemos para reconstruir la economía, que la gente vuelva a trabajar en paz y para que haya tranquilidad y paz social”, sostuvo.

Cuestionó los bloqueos

Espinoza también cuestionó a sectores movilizados y afirmó que existen demandas sociales que deben ser atendidas, pero advirtió que detrás de algunos conflictos existe una intención de generar desestabilización.

“Aquí hay que separar, hay reivindicaciones que efectivamente se tienen que atender y nosotros estamos trabajando para eso. Pero también hay una intencionalidad de desestabilización”, manifestó.

La autoridad indicó que, según el Gobierno, algunos sectores no buscan únicamente la atención de sus demandas, sino afectar la estabilidad democrática del país.

“Tienen ganas de desestabilizar, no les interesa la democracia, no les interesa el pliego petitorio de los trabajadores, no les interesa absolutamente ninguna reivindicación”, afirmó.

El anuncio se da en un momento marcado por protestas, bloqueos en carreteras y preocupación por el abastecimiento de productos y combustible en diferentes regiones del país.

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