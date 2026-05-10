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Mercados de La Paz afectados por los bloqueos: Carne y pollo desaparecen y precios se disparan

Los mercados en la sede de gobierno enfrentan desabastecimiento de productos como carne y pollo, mientras los precios suben debido a los bloqueos en las principales rutas de acceso a la ciudad. 

Juan Marcelo Gonzáles

10/05/2026 14:53

Foto: Mercados de La Paz
La Paz

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La situación en los mercados de La Paz se ha vuelto crítica debido a los bloqueos que persisten en las principales rutas de acceso a la ciudad. Los puestos de venta de carne y pollo están vacíos, y los pocos productos que aún quedan se venden a precios elevados, lo que ha generado una gran preocupación entre los comerciantes y los consumidores.

Escasez de pollo y carne
Comerciantes consultados sobre la situación confirmaron la escasez de pollo, destacando que "no ha llegado pollo" a los mercados debido a los bloqueos que dificultan el tránsito de productos.

"Todo ha subido, no hay nada, vacío, todos tapados", dijo una de las vendedoras que aseguró que no ha recibido mercancía fresca en varios días.

Por su parte, en otros puestos se comercializan los últimos kilos de carne de res.

"Lo poco que teníamos ya se está acabando. Mañana ya no va a haber carne", advirtió una comerciante. Además, se mencionó que los precios del diésel para los camiones frigoríficos han subido, lo que ha incrementado los costos de transporte y afectado la distribución de productos cárnicos.

Subida de precios
El maple del huevo también ha visto un aumento drástico, pasando de 20 a 39 bolivianos, y la carne de cerdo ha experimentado un aumento de entre 5 y 6 bolivianos por kilo, dependiendo del corte.

 "La piernita estábamos dando a 28, 30 bolivianos, ahora la piernita está a 33. La chuletita estamos vendiendo a 40", comentó una comerciante de carne de cerdo, señalando que la falta de mercancía y el aumento de precios ha afectado gravemente sus ventas.

Impacto en los consumidores
Los consumidores de La Paz se ven gravemente afectados por la falta de productos y el incremento de precios, lo que ha hecho más difícil acceder a alimentos básicos, como la carne y el pollo. 

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