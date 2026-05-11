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Ministerio de Economía anuncia pago adelantado de IDH y regalías departamentales

Se hará desembolsos a partir del 13 de mayo se agilizará el pago de recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías departamentales.

Juan Marcelo Gonzáles

11/05/2026 17:47

Foto: Edificio del Ministerio de Economía
La Paz

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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha informado que, en el marco de los consensos alcanzados durante el “Encuentro por el País - Acuerdo Nacional”, se ha decidido agilizar el desembolso de recursos correspondientes al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y las regalías departamentales. Este anuncio fue realizado en conjunto con la participación de gobernadores y alcaldes de todo el país, con el objetivo de fortalecer la liquidez financiera de las entidades subnacionales.

"Como medida de apoyo orientada a fortalecer la liquidez financiera de las entidades subnacionales, el miércoles 13 de mayo se efectuará el pago adelantado de dichos recursos a las entidades beneficiarias", indica el comunicado

¿Desde cuándo?
A partir del miércoles 13 de mayo de 2026, se efectuará el pago adelantado de estos recursos a las entidades beneficiarias, lo que permitirá fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos autónomos en la atención de necesidades de la población, así como en la continuidad de proyectos y servicios públicos.

Objetivos y beneficios de la medida
La medida busca reducir las presiones de liquidez que enfrentan las entidades subnacionales, facilitar la programación financiera y administrativa para la atención de obligaciones institucionales prioritarias, y garantizar la continuidad de obras y programas que benefician a la población.

Además, se busca fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos autónomos y generar mayor previsibilidad en la gestión pública territorial, lo que permitirá una mejor planificación y ejecución de proyectos en todo el país.

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